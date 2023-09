Mastalerek został także zapytany, co musi się stać, żeby opozycja była w stanie wygrać z PiS-em. - Musi wygrać końcówkę kampanii. Myślę, że PO nie myśli o tym, żeby zwyciężyć z Prawem i Sprawiedliwością. Myślę, że plan jest następujący: najpierw doprowadzić do zablokowania możliwości stworzenia rządu przez Prawo i Sprawiedliwość. Już słyszy się, że trwają potajemne rozmowy z Konfederacją, żeby stworzyć rząd techniczny. Wydaje się, że po to właśnie Donald Tusk ogłasza, że wybory będą nieuczciwe - stwierdził społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak dodał polityk, „PiS musi być przygotowany na to, że dzień po wyborach Donald Tusk ogłosi, że wybory były nieuczciwe i nawoła do przeprowadzenia nowych”. - Dlatego muszą wygrać samodzielnie. PiS powinien prowadzić trzy równoległe polityki. Po pierwsze: absolutnego mobilizowania swoich wyborców i maksymalizowania wyniku. Po drugie: pokazywania, że Konfederacja może pójść z tamtymi. A po trzecie: próbę strącania Trzeciej Drogi pod próg wyborczy - powiedział.

Zdaniem Mastalerka, „PiS musi zrzucić swoje tłuste kotki z kanapy i wysłać w teren”. Były rzecznik PiS twierdzi, że Prawo i Sprawiedliwość nie przygotowało tak mocnych list wyborczych, jak powinno, w przeciwieństwie do Trzeciej Drogi, szczególnie PSL, które wystawiło mocnych kandydatów.

- To są najgorsze listy PiS od 2011 roku. Gdyby PiS układało listy wtedy, kiedy (...) szło im słabo, kiedy było ciężko, to oni by ułożyli jak najlepsze listy. A te listy PiS, przynajmniej w województwie łódzkim, są po prostu tylko i wyłącznie walką frakcji i frakcyjek, zadowalaniem tych i tamtych, one nie maksymalizują wyniku - ocenił Marcin Mastalerek.