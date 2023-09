Kiedy w 1980 r. Szwecja otrzymała kognatyczną sukcesję, to Wiktoria uzyskała tytuł następcy tronu, a utracił go Karol Filip. – To dziwne, że mamy legislację, która działa wstecz. To nie wydaje się przecież mądre, i nadal tak myślę, że prawa nie zmienia się retroaktywnie – mówił król. – Mój syn, Karol Filip, urodził się, a potem nagle pozbawia się go wszystkiego (korony).

To jego zdaniem niesprawiedliwe. – A dla rodzica straszne – zaznaczył. Stwierdził też, że zmiana przyczyniła się do umocnienia monarchii, jednak zdaniem króla można było poczekać z tym do następnej generacji. – Próbowaliśmy powiedzieć, że powinno się było zachować zimną krew – komentował.

Po tym wystąpieniu dwór poprosił o uzupełnienie wywiadu, by król mógł doprecyzować, co myśli o sukcesji. Wówczas monarcha dodał, że zmiana nie doprowadziła do konfliktów między rodzeństwem, Karol Filip dobrze to przyjął.

– To, że w ogóle (król) podjął kwestię, jest beznadziejne, niepotrzebne i niezręczne – uznał ekspert PR, Paul Ronge. Jego zdaniem król powinien unikać odpowiedzi na niektóre pytania.

Sułtan i tsunami

Przypomniano też monarszą wpadkę z okazji przekazu o oficjalnej wizycie w sułtanacie Brunei z 2004 r. O absolutnym monarsze szwedzki król wyrażał się bowiem jedynie w superlatywach. – Jest bardzo blisko narodu – chwalił w radiowym wywiadzie.