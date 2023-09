Pierwsza rocznica śmierci królowej Elżbiety II. Karol III wydał oświadczenie

Jak mam wytłumaczyć naszym wyborcom, że trzeba stworzyć specjalny fundusz emerytalny dla pani Jandy czy dla pana Seweryna? Politycznie to jest dziś nie do przeprowadzenia, bo celebryci przyznali sobie prawo do obrażania nie tylko nas, ale znacznej części polskiego społeczeństwa - mówi Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.