Roman Giertych zapowiada przyjazd do Polski. Zostanie zatrzymany?

Sprawa przeciwko Giertychowi dotyczy budowy przez firmę Polnord "miasteczka Wilanów" w Warszawie i tamtejszej sieci kanalizacyjnej. Giertych był prawnikiem Ryszarda Krauzego, który kontrolował wtedy spółkę Polnord.



Czytaj więcej Polityka CBA puka do Giertycha Lubelska prokuratura chciała wręczyć wezwanie Romanowi Giertychowi, by „wykonać z nim czynności procesowe”.Ten nie stawia się już ponad 2,5 roku.

Śledztwo jest obecnie prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie.

Adwokat Romana Giertycha: To raczej on zaskoczy prokuraturę

Czy Giertychowi grozi zatrzymanie, gdy przyjedzie do Polski? Rzecznik prokuratury w rozmowie z Onetem nie chciał o tym mówić wprost. Stwierdził tylko, że jeśli były wicepremier przyleci do Polski, wezwanie może mu wręczyć Straż Graniczna.



- Na pewno Roman Giertych jako doświadczony prawnik i polityk jest świadom tego, co podkreślam, czyli że prokuratura pod obecnym zarządem zatraciła swój ustawowy charakter stania na straży praworządności. Stała się instrumentem partii rządzącej i organem politycznym. Znając predyspozycje pana Giertycha, wiem, że wszystkie decyzje będzie podejmował świadomie i to raczej on zaskoczy prokuraturę, niż ona jego - mówi Jacek Dubois, adwokat Giertycha.