Marek Borowski: Viktor Orbán też zrobił takie referendum

Czy opozycja powinna zbojkotować referendum?

To jest degradacja niezwykle ważnej formy demokracji. Władze powinny używać tego instrumentu tylko wtedy, gdy nie chcą same rozstrzygać pewnych kwestii. W tym przypadku to nonsens, bo każde z tych pytań jest rozstrzygnięte. Nie ma co do nich sporu. Pytania są zadawane w zupełnie innym celu.

Reklama

Jaki to jest cel?

Celem jest zwiększenie frekwencji wyborczej. Obecnie wynosi ona ok. 50–60 proc. Rządzący wymyślili, że ludzie chętniej wezmą udział w głosowaniu, w którym tak sformułują pytania, jakby istniało jakieś zagrożenie. Rząd – przedstawiając pytania – poinformował Polaków, że ktoś może im podwyższyć wiek emerytalny albo rozebrać zaporę na granicy z Białorusią. PiS zdaje się mówić do obywateli: rozumiemy, że nie chodzicie na wybory, ale przyjdźcie i zagłosujcie przeciw w referendum, a przy okazji możecie wybrać tych, którzy są waszymi najlepszymi obrońcami. To jest trik polityczny, który nawet rozumiem – Orbán zrobił tak samo na Węgrzech. Niestety, cierpi na tym mechanizm referendum, którego nie powinno się ośmieszać. Politycy, którzy to rozumieją, powinni informować społeczeństwo, jaki jest jego cel, i deklarować, że nie wezmą w nim udziału. Są różne strategie: można z niego żartować albo wzywać do bojkotu jak Lewica.

Czytaj więcej Polityka Adrian Zandberg: To pastisz referendum. W tym kształcie jest niepoważne - Nie odpowiada się na pytania, które są sformułowane tak, że odpowiedź na nie nie ma żadnego znaczenia - powiedział Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, odnosząc się do referendum, które ma być przeprowadzone w dniu wyborów do Sejmu i Senatu.

KO także wezwie do bojkotu referendum?

Trzeba zdać się na inteligencję wyborców i nie wciskać im na siłę decyzji. Osobiście nie zamierzam odbierać karty do referendum.

W małych miejscowościach, gdzie wszyscy się znają, odmowa odbioru karty referendalnej jest jasną deklaracją polityczną.

Tak, ale tajność udziału w referendum nie istnieje.