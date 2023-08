- Są tymi, których Polska naprawdę potrzebuje. Reprezentacja Polski 2050 to zupełnie nowe rozdanie w polskiej polityce. To ludzie, którzy idą do polityki nie by wywracać stolik, ale aby go posprzątać. Chcemy zastąpić to, co do tej pory niszczyło, tym co buduje - mówił Hołownia.

Szymon Hołownia: Na naszych listach osoby, które doświadczyły patologii obecnych rządów

- Wśród tych, którzy stanowią drużynę Polski 2050 chce przywitać Martę Cienkowską, która jest przykładem osoby idącej do polityki po to, by niszczenie zastąpić stworzeniem. To osoba, która zbudowała swoją firmę od zera do potentata, a dzisiaj chce pomóc budować Polskę startując z miejsca numer 2 w okręgu płockim, skąd pochodzi - dodał.



- Rafał Kasprzyk - inżynier, ekonomista, człowiek, który jest maratończykiem, czego mu serdecznie zazdroszczę. On wie, jak zastąpić Polskę marnotrawną Polską gospodarną - kontynuował lider Polski 2050.

- W tym gronie jest bardzo wiele wspaniałych osób. Ostatnia osoba, o której wspomnę to Agnieszka Buczyńska - osoba, która zbudowała w Gdańsku, skąd pochodzi, największą sieć wolontariatu, jeszcze za prezydentury Pawła Adamowicza z którym współpracowała. Agnieszka wie, jak kłótnie zastąpić współpracą, dlatego będzie jedynką Trzeciej Drogi w okręgu gdańskim - przedstawił kolejną kandydatkę Hołownia.