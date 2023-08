Roman Giertych ostatecznie rezygnuje ze startu w wyborach do Senatu

Czytaj więcej Polityka Nie chcą Romana Giertycha w Senacie Kandydatura byłego ministra edukacji nie została oficjalnie zgłoszona w ramach paktu senackiego. Przeciwko startowi adwokata twardo wypowiada się Lewica.

"Nie była to łatwa decyzja, ale nie będę startował w wyborach do Senatu. Nie mogę reprezentując Tuska w sądzie iść przeciwko zatwierdzonej przez niego kandydatce w wyborach i to w wyborach w których się waży los Polski'" - napisał Giertych.

Zauważył, że liderem opozycji jest Donald Tusk i szkoda, że "kilku gości nie zauważyło tego faktu wcześniej, gdyż mielibyśmy już dzisiaj spokojne odliczanie do wyborów". Ale skoro Donald Tusk odjął decyzję o takim, a nie innym kształcie list - Giertych uznał, że musi to uszanować.

"Mam nadzieję, że te ten przykład rezygnacji z ambicji osobistych będzie stanowił jakiś mój dobry wkład w tę polską politykę" - pisze Giertych.

Adwokat zapowiedział zaangażowanie w "Sieć na Wybory".