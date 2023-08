Referendum w dniu wyborów. Dla PiS, to jak gra w „pomidora”

W środę zaś, na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ogłaszał kandydatów, którzy będą reprezentować Koalicję Obywatelską w wyborach do Sejmu i Senatu. Kandydatami do Senatu będą m.in. Adam Bodnar, Grzegorz Schetyna, Małgorzata Kidawa-Błońska czy Rafał Grupiński. Jedynkami do Sejmu będą m.in. Bartosz Arłukowicz, Bartłomiej Sienkiewicz, Bogusław Wołoszański czy Michał Kołodziejczak z Agrounii.

Wybory parlamentarne 15 października: PiS stawia na referendum

W czwartek Sejm przyjął uchwałę o organizacji referendum ogólnokrajowego w dniu wyborów parlamentarnych 15 października. Polacy będą mieli odpowiedzieć na cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?