- Jeżeli ktoś nie pamięta, jak żyło się za Platformy Obywatelskiej i że Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu, bo zrobił z nas kraj koczowniczy, że ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, no to brawo, to niech chce powrotu tego samego - oświadczył wówczas.

Czytaj więcej Polityka Polityk PSL o Kołodziejczaku na listach KO: Świetna informacja - Były prowadzone rozmowy, ale nie mogliśmy się dogadać - tak start Michała Kołodziejczaka i AGROUnii z list Koalicji Obywatelskiej komentuje w rozmowie z TVN24 były minister rolnictwa, poseł PSL, Marek Sawicki, na uwagę, że PSL rozmawiał z Kołodziejczakiem o starcie z list Trzeciej Drogi.

- Dzisiaj mentalnie i Platforma, i PiS są w 2015 r. (...) Platforma z PiS-em mogą podać sobie rękę i dalej realizować te swoje programy, bo nie mają dzisiaj pomysłu na strategiczne rozwiązanie kolejnych problemów, które w Polsce narastają. Ja nie widzę, żeby dzisiaj Donald Tusk mówił o tym jak rozwiązać problem służby zdrowia - podkreślił kilka tygodni temu Michał Kołodziejczak.

Rzecznik PO: Michał Kołodziejczak wali prosto z mostu

Jan Grabiec został w Polsat News zapytany, czy nie bolą go te słowa Kołodziejczaka o Tusku i Platformie Obywatelskiej. - Nie. Oczywiście, mam zupełnie inną ocenę tamtych ośmiu lat, zwłaszcza że exodus Polaków do Wielkiej Brytanii zaczął się po wejściu do Unii Europejskiej, sporo wcześniej, właściwie to rządy premiera Jarosława Kaczyńskiego zasłynęły z największego exodusu - powiedział rzecznik PO. Polska wstąpiła do UE w 2004 r., Jarosław Kaczyński był premierem w latach 2006-2007.

Czytaj więcej Polityka AgroUnia wspólnie z KO w wyborach do Sejmu Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk ogłosił wspólny start w jesiennych wyborach parlamentarnych z AgroUnią. Na Radzie Krajowej PO pojawił się Michał Kołodziejczak.

- Na pewno dzielą nas pewne różnice - mówił o PO i Agrounii Grabiec. Przekonywał, że "liczą się wartości". - Myślę, że pan Kołodziejczak oceniając, na czym polega problem Polski (...) dokonał prostego rachunku. Uznał, że bez względu na to, że w niektórych sprawach się różnimy, to dzisiaj lepszą Polskę gwarantuje opozycja demokratyczna niż kontynuacja władzy PiS - mówił poseł partii Donalda Tuska.