Wybory prezydenckie w USA. Trzecia partia, trzeci kandydat

Ale nie szczędzi krytyki pod adresem obu partii. Jego zdaniem obie posunęły się za daleko. – Polityka stała się absolutnie toksyczna. Biden i wszyscy inni politycy powinni znaleźć wyważone podejście do tego, jak rządzimy. Nie powinniśmy się kłaniać skrajnej lewicy ani prawicy – powiedział Manchin w wywiadzie.

Jeżeli rzeczywiście zdobyłby się na to, żeby wystąpić z Partii Demokratycznej, byłby drugim senatorem w niedługim czasie, który to zrobił. Pod koniec ubiegłego roku senator Kyrsten Sinema z Arizony, która w 2018 r. weszła do Senatu jako demokratka, opuściła szeregi swojej partii.

W wywiadach Manchin podkreśla, że nie podjął jeszcze decyzji ani co do odejścia z Partii Demokratycznej, ani co do ubiegania się o fotel prezydencki. Podczas gdy komentatorzy biorą pod uwagę taką ewentualność i obserwują każdy jego krok, Manchin bada grunt. W ubiegłym miesiącu pojawił się na spotkaniu międzypartyjnej grupy No Labels, która rozważa znalezienie niezależnego kandydata w wyborach prezydenckich 2024, jeżeli po prawyborach dojdzie do starcia między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem. „Ameryka potrzebuje planu B w postaci kandydatów centrum. Pracujemy nad tym, aby w każdym stanie znalazła się taka opcja do głosowania. Może to być para umiarkowany demokrata i umiarkowany republikanin na prezydenta i wiceprezydenta” – pisali jeszcze w maju przedstawiciele No Labels w „USA Today”.

Czytaj więcej Przestępczość Donald Trump ponownie oskarżony. Tym razem w stanie Georgia Sąd w Georgii oskarżył Donalda Trumpa o próbę nielegalnego obalenia wyniku wyborów w tym stanie w 2020 roku.

Działalność tej grupy jest na tyle poważna, że demokraci obawiają się, iż jej ewentualny kandydat zabierze głosy niezależnych wyborców Joe Bidenowi, których on bardzo potrzebuje do zwycięstwa z republikaninem.

Znów ten sam duet Biden - Trump

Obecna mobilizacja niezależnych środowisk jest godna uwagi, bo Amerykanie, podobnie jak senator Manchin i grupa skupiona wokół No Labels, zmęczeni są polaryzacją, jaka w ostatnich kilku latach zapanowała w amerykańskiej polityce, gdzie emocje i animozje międzypartyjne sięgają zenitu. – Przed Trumpem nie było tyle dyskusji politycznych przy stole. Wywieszałem kiedyś w sklepie zdjęcie jednego kandydata na prezydenta i nikogo to nie poruszało. Teraz straciłbym połowę klientów – mówi nowojorczyk, który do 2000 roku prowadził sklep spożywczy na Manhattanie.