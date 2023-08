Dilan Yesilgoz, która w Holandii mieszka od 1984 roku (przyjechała do tego kraju, gdy miała osiem lat), poprowadzi do wyborów rządzącą Holandią Partię Ludową na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) ustępującego premiera Holandii, Marka Ruttego - ogłosiła w poniedziałek VVD.

Holandia po 13 latach żegna się z premierem Markiem Rutte

Wybory parlamentarne w Holandii odbędą się w listopadzie. Po raz pierwszy od 2010 roku wyłonią one rząd, na czele którego nie stanie Rutte. Będą to też pierwsze od 2006 roku wybory, w których to nie Rutte poprowadzi VVD.



Rutte, najdłużej w historii urzędujący premier Holandii w lipcu oświadczył, że odejdzie z polityki po tym jak doszło do upadku jego rządu w związku ze sporem o politykę azylową wobec uchodźców.

Dilan Yesilgoz - w parlamencie od 2017 roku, w rządzie od 2021 roku

Dilan Yesilgoz jest nie tylko pierwszą kobietą, która może zostać premierem Holandii - 46-letnia polityk jest też pierwszą kobietą, która stanęła na czele VVD.