Paweł Kukiz: To oczywiste, że partie używają referendum do realizacji celów

- Referendum mogą zarządzić tylko politycy i jak politycy sobie wymyślą pytania, to robią takie referendum, a obywatele mogą tylko na nie pójść albo nie pójść - zauważył lider Kukiz'15. Jego zdaniem „należy tak zmienić system, żeby referendum nie było tylko błyskotką w rękach polityków, ale realnym narzędziem w rękach obywateli”.

Według posła „organizowanie referendów przed wyborami to praktyka, która od dawna funkcjonuje w Polsce”. - Pomysł PiS to nic nowego, a nie żadna farsa. To oczywiste, że partie używają referendum do realizacji celów - przyznał Paweł Kukiz, podkreślając, że chce, „aby takie głosowanie było traktowane poważnie, bo to naród jest suwerenem”.