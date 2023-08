Skąd więc minister Niedzielski wiedział, że lekarz z Poznania wypisał sam sobie receptę na określone leki?



- Warto pamiętać o tym, że nie jest prawdą to, co mówią niektórzy, że można w swobodny sposób sięgnąć do danych dowolnego obywatela. Rzeczy, po których można wyszukiwać dane w systemie, to są - co do zasady - numer prawa do wykonywania zawodu lekarza, nazwa i dane podmiotu leczniczego w którym została wystawiona recepta oraz lek - odpowiedział Cieszyński.



O sprawie Niedzielskiego mówił, że była "wyjątkowa". - To wyjątkowa sytuacja, w której ktoś przepisał receptę samemu sobie. I w tym momencie, tych recept jest naprawdę upadek, nie ma anonimizacji, ponieważ jest numer prawa wykonywania zawodu - wyjaśnił.

Janusz Cieszyński: Ministrowie nie mają dostępu do danych obywateli

A czego o obywatelu mógłby dowiedzieć się sam Cieszyński?



- Minister cyfryzacji jest administratorem tych danych. My nie przeglądamy tego co się w nich znajduje, do przeglądania danych w rejestrach są uprawnione w ramach odpowiednich ustaw ewentualnie organy ścigania, odpowiednie służby etc. Nie mamy uprawnień, więc nie możemy tego robić. Gdy naruszymy uprawnienia to pozostanie po tym nie dający się wymazać ślad. Są niezależne organy, których rolą jest to, by kontrolować ministerstwa i instytucje, kiedy one uprawnień nadużywają - przekonywał.

- Co do zasady nic nie jest dostępne dla ministra (rządu) - dodał.