Michał Kolanko: Kolejna szansa Trzeciej Drogi

Zarówno politycy Polski 2050 Szymona Hołowni, jak i PSL-Koalicji Polskiej przekonują, że chwila widocznego napięcia między partiami już minęła. Sobotnia wspólna konferencja liderów i polityków obydwu formacji stała się okazją dla swoistego resetu. Ale kolejne kroki i cała kampania wyborcza – jak już pisaliśmy w „Rzeczpospolita” – z wielu przyczyn nie będą dla nikogo w Trzeciej Drodze łatwe.

Kryzys, który zażegnały obie formacje, to jednocześnie okazja dla Trzeciej Drogi na zrobienie ponownie nowego otwarcia. To „okno możliwości” będzie oczywiście krótkie, ale niewątpliwie istnieje. Duże wyzwanie czeka sztabowców po obu stronach, czyli m.in. europosła Adama Jarubasa, który ma poprowadzić kampanię PSL. Organizacja wewnętrzna Trzeciej Drogi jest specyficzna, bo zarówno PSL, jak i Polska 2050 Szymona Hołowni mają własne sztaby, których prace mają być koordynowane. To unikalna sytuacja, jeśli chodzi o współczesne kampanie wyborcze. O tym, jak wiele zależy od pracy sztabowej, najlepiej przekonał się w tym roku PiS, który dokonał roszady na najwyższym szczeblu, a szefem sztabu został zamiast Tomasza Poręby Joachim Brudziński.

O jednym z wyzwań dla Trzeciej Drogi już pisaliśmy – to Konfederacja. Ale „ludowe skrzydło” koalicji Kosiniaka-Kamysza i Hołowni będzie chciało też bardzo intensywnie zawalczyć o głosy rolników i mieszkańców wsi oraz szeroko pojętej Polski powiatowej, zwłaszcza w kontekście sytuacji z ukraińskim zbożem. Tam jednak również ma konkurencję – to AgroUnia, która zawiązała sojusz z ruchem Marka Materka, prezydenta Starachowic. Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii jest bardzo wyrazisty i ma sporą siłę medialnego przebicia. Jeśli razem z Materkiem uda mu się zebrać podpisy, to jesienią będzie na pewno bardzo zaciekle walczył o każdy możliwy głos. Na start Kołodziejczaka z list Trzeciej Drogi nie zgadzał się Hołownia.