Michał Kolanko: Niełatwa droga Trzeciej Drogi

Najbliższe tygodnie pokażą, na ile Trzecia Droga - już jako koalicyjny komitet wyborczy - poradzi sobie w warunkach "totalnej kampanii" wyborczej. Ta kampania - o czym pisała już "Rzeczpospolita" - to zupełnie nowe zjawisko. Wymaga nowego podejścia i odrzucenia kalek myślenia z przeszłości. A to przecież tylko jeden z elementów całej sytuacji. Innym jest np. koordynacja działań wewnątrz w tych trudnych warunkach. Trzecia Droga postawiła na dwa sztaby i dwie organizacje. Pytanie, na ile to się sprawdzi w bardzo trudnych i skomplikowanych warunkach, w których liczy się czas reakcji i polityczna zwrotność. Trzeci element dotyczy spójności. PSL i Polska 2050 to nie tyko różne organizacje, ale też politycy i polityczki o zróżnicowanych poglądach. W polityce ważne są skrzydła, ale nie jeśli wyborca będzie miał wrażenie totalnego miszmaszu i sprzeczności.

Czytaj więcej Polityka Hołownia: Moim celem nie jest własna kariera polityczna Trzecia Droga pójdzie na wybory jako koalicja. Polska 2050 nie pójdzie na listach PSL – deklaruje Szymon Hołownia, lider Polski 2050, Trzecia Droga.

Dla Hołowni i Kosiniaka-Kamysza (oraz dla ich współpracowników) wydarzenia z soboty oznaczają, ze kości zostały rzucone. Nie ma już odwrotu. A kampania, która wkrótce się zacznie będzie najważniejsza w ich politycznych karierach.