Duma: Zawyżamy wynik PiS i Konfederacji? To próba stłuczenia politycznego termometru

- Mieliśmy sytuacje, gdy w badaniach Kantaru KO prowadziła z PiS-em. Jeżeli PiS wyprzedza teraz KO o jeden punkt - według Kantaru - to zgodnie z tą logiką można stwierdzić, że PiS odrobił straty. Taka analiza niespecjalnie przybliża nas do prawdy. Badania różnią się między sobą i będą się różnić. Wynika to z metod, które są stosowane do ich przeprowadzenia. Czy to oznacza, że jedne są lepsze, a drugie gorsze? Wydaje mi się, że jest to za daleko idący wniosek. Każde z badań niesie ze sobą istotną wartość poznawczą. Z każdego z nich otrzymujemy wartościową informację. Nawet, gdy konkretne wyniki się nam nie podobają, albo rozjeżdżają się – zaznaczył badacz.

Marcin Duma: IBRiS nie korzysta z żadnych dotacji

Szef IBRiS został także zapytany o to, czy jego pracownia dostaje dotacje z budżetu państwa.

Czytaj więcej Polityka Ranking zaufania IBRiS. Tusk tuż za podium, Trzaskowski zdetronizował Dudę O ponad 7 pkt. proc. wzrosło od kwietnia zaufanie do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Spada zaufanie do Mateusza Morawieckiego - ma najgorszy wynik od marca, a Donald Tusk - najlepszy od kwietnia 2019. Sondaż na zlecenie Onetu.

- Ile dostajemy? Mnóstwo, co widać przecież w każdym naszym badaniu sondażowym. Jak popatrzy się na to ile ma PiS i Konfederacja w naszych badaniach, to zdaje się, że zarabiamy wyłącznie na takich kontraktach. W rzeczywistości struktura przychodów IBRiS opiera się na firmach prywatnych, a nie na spółkach skarbu państwa. Nie korzystamy z żadnych dotacji. Wiem, że wielu z nas chciałoby znaleźć nas na liście "willi plus", ale jednak nas tam nie ma. Z pomocy publicznej również nie korzystamy. Zdaje się, że zarzuty w naszą stronę, to próba stłuczenia politycznego termometru i nie możność skonfrontowania się z rzeczywistością – podkreślił Marcin Duma.