Michał Gramatyka: Projekt Polski 2050 i PSL nabierze rozpędu

To zamieszanie będzie miało wpływ na wynik jesienią?

Ostatni sondaż – Pollster – daje nam 11 proc. poparcia, to bardzo solidny wynik. Podobnie pokazywał sondaż IBRiS publikowany w „Rzeczpospolitej” na początku tygodnia. To wszystko daje nam pewność, że nasz projekt swobodnie dożegluje do wyborów, a na końcu jeszcze się rozpędzi.

Czy ostatnie wydarzenia nie są jednak poważną rafą, używając nadal żeglarskiej terminologii?

Różnice poglądów oczywiście istnieją. Nie jest tak, że nagle staliśmy się jednym ciałem i organizacją, w której wszyscy myślimy tak samo. To nie jest PiS, żebyśmy nie mieli prawa do własnych poglądów. Ten projekt jest tworzony po to, żeby wygrać z PiS – dla ludzi, którzy nie odnajdują się w tej szalonej polaryzacji PiS–PO. Ci wyborcy muszą mieć na kogo zagłosować.

Transfery polityków, które ogłosiło PSL, np. z Porozumienia, nie sprawią, że przyciągniecie nowych wyborców?

Znam posłanki i posłów Porozumienia. Współpracujemy w Sejmie i rozmawiamy ze sobą. To są mądrzy i dobrzy ludzie, którzy angażują się w politykę. Ale jeżeli rozszerzamy koalicję, to musi to być wspólna decyzja obu liderów. Nie może to być decyzja przyniesiona na tacy przez jedno środowisko. Tylko w tym aspekcie były między nami nieporozumienia.