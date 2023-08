MSZ wydaje oświadczenie w sprawie Ukrainy. Rząd liczy na "dobre relacje"

"Polska chce dobrych relacji z Ukrainą. Muszą być one oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu dla narodowych interesów. Między partnerami należy unikać słów i działań, które szkodzą dobrym stosunkom" - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Twitterze.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w związku z wypowiedziami przedstawicieli władz ukraińskich do siedziby MSZ został zaproszony Ambasador Ukrainy w Polsce

"Polska oczekuje od Ukrainy gotowości do uwzględnienia naszego stanowiska m. in. w sprawie ochrony polskiego rolnictwa, ale też innych kwestii. To stanowisko zostało dziś przekazane ukraińskiemu chargé d'affaires w Warszawie" - przekazało MSZ.

Wezwanie polskiego ambasadora do MSZ Ukrainy

Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki został wezwany do ukraińskiego MSZ w związku z wypowiedzią prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który stwierdził, że Ukraina powinna wykazywać większą wdzięczność za pomoc udzielaną jej przez Polskę.

Strona ukraińska oceniła, że sugerowanie braku wdzięczności jest nieuprawnione i nieprawdziwe, co z kolei spowodowało zaproszenie przedstawiciela Ukrainy w Polsce do MSZ.