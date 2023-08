Kim był ekspert od wizerunku premiera Morawieckiego. NIK: złamano procedury

W raporcie nie ma informacji, kto otrzymał zlecenie – czy była to jedna firma czy kilka, czy też osoba fizyczna. Zapytaliśmy o to KPRM. „Zbieramy materiały w celu udzielenia odpowiedzi w najszybszym możliwym terminie, ale nie możemy zagwarantować, że uda nam się przekazać informacje jeszcze dzisiaj” – odpisało nam we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Odpowiedzi, kim był doradca wizerunkowy, nie otrzymaliśmy.

Tymczasem od lat jest przesuwana data wejścia w życie przepisów, które zobowiążą wszystkie jednostki sektora finansów publicznych do prowadzenia jawnych rejestrów umów – nie tylko administrację rządową, agencje, ale także samorządy i ich instytucje.

Jawny rejestr umów miał wejść w życie najpierw od 1 lipca 2022 roku, potem przesunięto datę na 1 stycznia 2024 roku – teraz Sejm przesunął ten termin po raz kolejny – na 2026 rok – mówi Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Osowski podkresla, że „bardzo trudno wydobyć podstawowe informacje z KPRM”. – Tymczasem dowiadujemy się z kontroli NIK, że Kancelaria Premiera daje zlecenie na polityczny PR, polityczny przekaz, zamiast na rzetelne informowanie społeczeństwa.

Według prezesa Watchdog Polska „nadal nie wiemy, kto tą usługę wykonał i dlaczego była ona podzielona na 337 zleceń”. – Jeśli był to jeden podmiot lub osoba fizyczna, to wygląda to na obejście prawa zamówień publicznych i wyboru tych usług w publicznym przetargu – ocenia Osowski.