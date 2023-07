Powstaniec warszawski apeluje do młodych. "Demokracja jest zagrożona"

We wtorek przypada 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Reklama

Dziś zaczęły się obchody, podczas których w Muzeum Powstania na warszawskiej Woli prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom tamtych wydarzeń oraz osobom pielęgnującym pamięć o Powstaniu Warszawskim.

Stefan Meissner, mieszkający na stałe w Kanadzie, przyjeżdża co roku do Polski na obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W poniedziałek był gościem "Faktów po Faktach" w TVN24.



Obecnie 97-letni powstaniec mówił, że "do niedawna" była to Polska, o którą walczył, ale dziś "toczy się arbitralnie do dyktatury", a to go przeraża i boli.

Meissner zwrócił się do młodych ludzi, by spełnili swój obowiązek i poszli do wyborów, bo, jak podkreślił, "demokracja w Polsce jest zagrożona".