Obrona wskazała, że ​​uważa wyrok wydany na Kara-Murzę za niezgodny z prawem i nalegała na jego uniewinnienie.

Rosyjska Prokuratura Krajowa zwróciła się do Sądu Apelacyjnego o pozostawienie wyroku bez zmian.

Po ogłoszeniu decyzji sądu prawniczki polityka Maria Eismont i Anna Stawicka zapowiedziały, że od wyroku i apelacji zostanie zaskarżona do instancji kasacyjnej.

17 kwietnia moskiewski sąd miejski skazał Kara-Murzę na 25 lat kolonii o zaostrzonym rygorze i grzywnę w wysokości 700 000 rubli oraz zakazał mu wykonywania pracy dziennikarza przez siedem lat.

Kara-Murza uznany winnym zdrady

Zarzuty wobec Kara-Murzy, obywatela Rosji i Wielkiej Brytanii, dotyczyły jego wystąpień antywojennych, w tym za granicą. Został aresztowany w kwietniu 2022 r. – początkowo pod zarzutem rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o wojsku. Następnie dodano oskarżenie o zdradę.

Opozycjonista nie przyznał się do winy, uznając zarzuty za motywowane politycznmie. Współpracownicy Kara-Murzy uważają, że toczące się przeciwko niemu sprawy karne to zemsta Kremla za jego działalność społeczną. W szczególności opozycjonista był jednym z tych, którym udało się uchwalić Ustawę Magnickiego, która przewiduje zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych i zamrożenie aktywów przedstawicieli rosyjskiego rządu odpowiedzialnych za rażące naruszenia praw człowieka.