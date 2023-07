W rozmowie z RMF FM Radosław Fogiel mówił między innymi o tym, czy wybory parlamentarne mają zostać przesunięte. - Nie ma takiego tematu poza tym, że nasi konkurenci próbują go ‘wyspinować’ (…). Co cztery lata jest ta sama procedura: za prezydenta Dudy, za prezydenta Komorowskiego, Kaczyńskiego, Kwaśniewskiego, za którego ta konstytucja weszła - powiedział. - Co cztery lata jest ta sama procedura: za prezydenta Dudy, za prezydenta Komorowskiego, Kaczyńskiego, Kwaśniewskiego, za którego ta konstytucja weszła - dodał. - Doszły do mnie sygnały prawie wprost z Pałacu Prezydenckiego pana prezydenta Dudy, że po tym, kiedy wezwałem do marszu 1 października – i oni wiedzą, że nas tam będzie naprawdę milion – oni już podjęli decyzję, żeby wybory przesunąć - zaznaczył.

Fogiel odniósł się także do tego, że w ubiegłym tygodniu wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zasugerował, że Prawo i Sprawiedliwość jest w dużym konflikcie z prezydentem Andrzejem Dudą. - Co ma termin wyborów do relacji? Nawet jak szorstka przyjaźń między Leszkiem Millerem a Aleksandrem Kwaśniewskim była wiedzą publiczną, to w żaden sposób nie miało to wpływu na termin wyborów. To wszystko jest określone w konstytucji. Robienie z tego tematu, próba przedstawienia tego Polakom jakby był jakiś temat, drugie dno. Pan prezydent ma czas w konstytucji określony do kiedy może wyznaczyć wybory - stwierdził.

Fogiel o piknikach Rodzina 800+

Radosław Fogiel został zapytany również, czy pikniki Rodzina 800+ odbywające się w całej Polsce są częścią kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. - To nie jest impreza wyborcza, bo realizuje ją resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Jest to element kampanii informacyjnej – takiej, jakich było wiele. Już kiedy pani premier Beata Szydło wprowadzała program 500+ takie same kampanie informacyjne były - tak na pytanie o to, czy pikniki Rodzina 800+ odbywające się w całej Polsce są częścią kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości - powiedział poseł PiS. Jak dodał, rząd wprowadza dużo programów i chce, by "Polacy o nich wiedzieli”.

Fogiel podkreślił także, że „wszystkie działania, które realizuje partia Prawo i Sprawiedliwość, są finansowane ze środków Prawa i Sprawiedliwości”. - Co do złotówki. To jest wszystko przejrzyste - zaznaczył polityk. Na uwagę, że pikniki Rodzina 800+ nie są finansowane z budżetu ugrupowania, Fogiel odpowiedział: Bo to nie są działania partyjne. Trzeba odróżniać aktywność partii politycznych (...) od aktywności rządowej - dodał.