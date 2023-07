"Tradycyjne negocjacyjne skomlenie Rosjan znów daje o sobie znać: "Nie chcą z nami rozmawiać!". Tak, odmawiają. Ponieważ to nie ma sensu. Ponieważ to Federacja Rosyjska podważa prawo międzynarodowe i globalny porządek bezpieczeństwa, zorganizowała krwawą, niesprowokowaną wojnę na dużą skalę i demonstracyjnie terroryzuje ludność cywilną innego kraju pociskami manewrującymi, zabijając tysiące ludzi. O czym tu rozmawiać i z kim? Jeśli Moskwa chce negocjować, droga jest jasna: 1. Opuścić Ukrainę. 2. Zmienić elitę polityczną.3. Uznać zbrodnie wojenne. 4. Doprowadzić do ekstradycji autorów wojny do trybunału. Czy coś nie jest jasne?" - napisał czołowy doradca w biurze prezydenta Ukrainy.