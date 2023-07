„Zawsze mówiłem, że Żydzi są najgłupszym diabłem, ale on istnieje. (...) Są kłamcami, fałszerzami, oszustami. (...) Gdyby Żyd nie został umyty przez Aryjczyka, to od tego całego g…a na oczy by nie widział” – to jedna z „mądrości” Adolfa Hitlera, która trafiła do książki „Rozmowy przy stole”. Publikacja stanowi zapis monologów głoszonych przez Führera do najbliższego otoczenia, a do niedawna była trudno dostępna w Polsce. Zmieniło się to przed kilkoma miesiącami, gdy pod tytułem „Adolf Hitler. Twarzą w twarz” opublikowało ją częstochowskie wydawnictwo 3DOM (jego nazwę należy czytać jako „freedom”, czyli „wolność”). Wydawca Hitlera Tomasz Grzegorz Stala może zaś wkrótce zostać posłem.

W poniedziałek Konfederacja ogłosiła go „jedynką” na liście w Częstochowie. Podczas prezentacji na pl. Biegańskiego ujawniono, że na kolejnych miejscach znajdą się Jakub Mierzejewski z Nowej Nadziei i Bogusław Adamowicz związany z Ruchem Narodowym. Największe kontrowersje może budzić Stala. Dlatego że książka Hitlera nie jest jedyną kontrowersyjną publikacją jego wydawnictwa.

W 2021 r. wypuściło „Dzienniki Turnera” Andrew MacDonalda. Książka przedstawia perypetie grupy terrorystów, która doprowadza do obalenia rządu USA, wojny nuklearnej oraz eksterminacji czarnoskórych i Żydów. Znajdują się w niej m.in. instrukcje sporządzania materiałów wybuchowych. „Nie zdołamy zniszczyć Systemu, nie wyrządzając krzywdy tysiącom niewinnych osób – jest to niemożliwe” – mówi w pewnym momencie bohater książki, obserwując skutki zamachu bombowego, którego dokonał.

Tomasz Grzegorz Stala: Ludzie powinni mieć dostęp do różnych punktów widzenia

„Dzienniki Turnera” nazywane są „biblią terrorystów”, bo były inspiracją do wielu zamachów, m.in. w Oklahoma City w 1995 r., w którym zginęło 168 osób. Autor zamachu Timothy McVeigh przed swoją egzekucją zaprzyjaźnił się w więzieniu ze słynnym terrorystą Tedem Kaczynskim, „Unabomberem”. Wydaniem „Manifestu Unabombera” również pochwaliło się ostatnio wydawnictwo 3DOM. W ofercie ma też m.in. książki liderów Konfederacji Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna.