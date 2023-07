Pożary na Rodos - większość turystów wróciła do hoteli lub odleciała do domu

Wczoraj 90 procent turystów powróciło do wcześniej opuszczonych z powodu pożarów hoteli, przeniosło się do innych hoteli lub odleciało do swoich krajów. Dzisiaj w miejscach tymczasowego zakwaterowania nie powinno być już nikogo - zawiadamia Grecka Narodowa Organizacja Turystyczna.