Wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Lubnauer, zapytana została w rozmowie z Radiem Zet między innymi o to, czy KO będzie współrządzić Konfederacją. - Nie. Na bank. To są ludzie, którzy są wrogami kobiet. To Konfederacja chce, żeby zakazać aborcji ciąży, która pochodzi z gwałtu. To Konfederacja, jak Braun, chcieliby wsadzać osoby nieheteronormatywne do więzienia. Konfederacja, jak Korwin, chciałaby zakazać kobietom głosowania do 55 roku życia. Konfederacja to nie są ludzie, z którymi można poważnie rozmawiać o Polsce - powiedziała. - Konfederacja to ludzie, którzy są przeciwko wolnościom obywatelskim, przeciwko prawom kobiet. Konfederaci nie są poważnymi ludźmi, a Mentzen jest tchórzem, którzy nie chce bronić swoich tez. Bardzo chętnie zapomina o swoich 100 ustawach Mentzena i swoich pięciu punktach programowych – dodała Lubnauer.

Czytaj więcej Polityka Lubnauer: Liczyłam, że po stronie demokratycznej opozycji będzie wola łączenia się - Szkoda, że nie ma większej konsolidacji, jednak to nie zmienia faktu, że wygramy te wybory i zmienimy to, co się dzieje w tej chwili w Polsce - powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem 24 Katarzyna Lubnauer.

Katarzyna Lubnauer o programie Koalicji Obywatelskiej

Katarzyna Lubnauer mówiła również o tym, kiedy Koalicja Obywatelska pokaże swój program. - Nowoczesnej program wisi na stronie aktualny. Jeśli chodzi o KO zgłaszamy go kolejnymi punktami. Uważamy, że lepszą metodą jest pokazywanie kolejnych odsłon i mówienie o tym, co proponujemy w budżetówce, w kwestiach związanych z mieszkalnictwem, co dla kobiet, jakie rozwiązania in vitro, babciowe itd. - powiedziała polityk. - Lepszą metodą jest pokazywanie kolejnych odsłon niż pokazywanie całego programu na raz, dlatego że mniej trafiają wówczas treści w nim zawarte do ludzi – dodała posłanka Nowoczesnej.