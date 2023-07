Jak powiedziała w rozmowie z Polsat News Magdalena Biejat, posłanka Lewicy, „ostatnie, co ją interesuje, to co Jarosław Kaczyński ma do powiedzenia na temat swoich politycznych przeciwników”. - Niezależnie od tego, co mówi Jarosław Kaczyński na temat polityków opozycji lub czego nie mówi, to czuć bardzo duże rozczarowanie rządami PiS - podkreśliła odnosząc się do słów prezesa PiS, który stwierdził w niedzielę, że Donald Tusk jest ”wrogiem narodu". Ani razu nie wspomniał zaś o Lewicy.

Biejat oceniła, że język polityków w ostatnim czasie zaostrzył się. - Epitety będą padać, na pewno będą coraz ostrzejsze. Stwierdzam to z przykrością - powiedziała.

Magdalena Biejat: PiS i Konfederacja siedzą w kieszeniach kościoła katolickiego

Posłankę zapytano, co sądzi na temat deklaracji Jarosława Kaczyńskiego, który zapewnił, że po wyborach nie dojdzie do współpracy PiS z Konfederacją. - Nie, absolutnie w nią nie wierzę, bo z bliska, z tych samych ław sejmowych obserwuję Jarosława Kaczyńskiego i rząd PiS. Jedno jest pewne, zrobią wszystko by utrzymać się przy władzy i jeśli będzie gwarantować im to rząd z Konfederacją to na pewno to zrobią. Zwłaszcza, że między PiS i Konfederacją nie jest tak daleko, jak próbuje nas przekonać Jarosław Kaczyński - podkreśliła. - Zarówno PiS, jak i Konfederacja siedzą w kieszeniach kościoła katolickiego i zrobią wszystko, by z nim dobrze żyć - dodała.