Konfederacja chce wyprzedzić inne partie z listami do Sejmu. Jakub Banaś wystartuje z Warszawy

– Prawnik, przedsiębiorca, manager, a także ofiara prokuratur i służb w walce politycznej. Jakub Banaś tym różni się od Mariana Banasia, że jeszcze bardziej chce rozliczyć PiS i jeszcze bardziej go nie lubi. A niestety jest za co rozliczać. Chcę by to wybrzmiało: Nie idziemy do tych wyborów po to, by z PiS się układać, tylko po to, by PiS rozliczać – tak Mentzen przedstawiał Banasia.

Jakub Banaś, wymieniając swoje priorytety polityczne, mówił m.in. o stworzeniu ustawy Wilczka 2.0 wzmacniającej wolność gospodarczą i sytuację przedsiębiorców, rozliczanie rządów PiS oraz wzmocnienie NIK i przyznanie jej na wzór IPN uprawnień prokuratorskich. Trzecim nazwiskiem na liście Konfederacji do Sejmu ujawnionym w środę został Aleksander Kowaliński, jeden z liderów środowisk narodowych w Warszawie.

Wybory parlamentarne: Konfederacja przestawia listy wyborcze

Wcześniej Konfederacja ujawniła, że np. w okręgu obejmującym tzw. obwarzanek warszawski kandydować będzie Karina Bosak, żona jednego z liderów Konfederacji Krzysztofa Bosaka. Jedynką w tym okręgu ma być Janusz Korwin-Mikke, a trójką – Jacek Wilk.

Czytaj więcej Polityka Syn prezesa NIK Jakub Banaś kandydatem Konfederacji. Mentzen: Chcemy rozliczyć PiS Współlider Konfederacji Sławomir Mentzen oraz Jakub Banaś, syn prezesa NIK Mariana Banasia, wystartują w wyborach do Sejmu z pierwszych miejsc listy Konfederacji w okręgu warszawskim.

W mediach społecznościowych politycy Konfederacji podkreślali, że kandydatura Banasia ma najlepiej pokazać, że nie ma mowy w przyszłości o tym, by doszło do koalicji PiS i Konfederacji. I ma być to argument, który będzie – jak wynika z naszych informacji – jeszcze wielokrotnie się powtarzał w czasie jesiennej fazy kampanii wyborczej, już po formalnej rejestracji list. Na różnych polach politycy KO i innych partii opozycyjnych już od wielu miesięcy ostrzegają przed możliwą koalicją PiS i Konfederacji. Start Banasia ma być kontrargumentem w tym wątku kampanii wyborczej.