Barbara Nowacka: Nie wyobrażam sobie wspólnego rządu z Konfederacją

Nowacka przedstawiła założenia akcji KO, "Pilnuję Wyborów".

- Ruszamy w trasę po Polsce promującą akcję "Pilnuję Wyborów". Zachęcamy wszystkie osoby, którym zależy na tym, żeby proces wyborczy był przejrzysty i uczciwy, żeby dołączyły do nas i razem z nami "pilnowały" wyborów. Będąc członkami komisji wyborczych lub mężami zaufania. Zebraliśmy już 27 tysięcy chętnych osób do pilnowania z nami wyborów, ale potrzebujemy 60 tysięcy w całej Polsce - stwierdziła parlamentarzystka.

Za milutko uśmiechniętym Sławomirem Mentzenem kryje się nasiąknięty rosyjską propagandą Grzegorz Braun i szowinistyczny Janusz Korwin-Mikke Barbara Nowacka, posłanka KO/Inicjatywa Polska

Wybory parlamentarne w Polsce: O jaki elektorat walczyć będzie KO?

Posłanka została następnie zapytana o to, o jaki elektorat będzie walczyła KO w najbliższych miesiącach.

- Będziemy mobilizować osoby, o których wiemy, że kiedyś były z nami związane, a dzisiaj mają wątpliwości. Bardzo zależy mi na mobilizacji młodych osób, dlatego współorganizuje "Campus Polska Przyszłości" i prowadzimy kampanię odwołującą się do młodych, szczególnie kobiet. W przeciwieństwie do zwolenników Konfederacji, młode kobiety doskonale wiedzą, jakie są ich prawa i w jakiej Polsce chcą żyć. Jest to Polska demokratyczna, a nie Polska stojąca zakazami. Będziemy przypominać, że Konfederacja w całości poparła złożenie wniosku do tzw. TK o całkowity zakaz aborcji z przyczyn embriopatologicznych. Oni w równym stopniu odpowiadają za dramaty, które spotykają dziś kobiety - podkreśliła polityk.