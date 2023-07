- To autonomiczna decyzja partii, jeśli któraś z partii zgłosi go do paktu senackiego i udostępni mu swoje miejsce, to takie jest prawo partii. Jeśli moje zdanie miałbym w jakiś sposób wyrazić, to ja bym był za tym, aby Roman Giertych startował z okręgu, w którym do tej pory senatorem jest senator PiS. Dobrze byłoby, aby powalczył i wygrał. Jeśli będzie startował z tzw. pewnego okręgu, to taka będzie decyzja partii, która go wystawi - odparł.

Wybory parlamentarne: PSL na liście z PO? "Wszystko jest możliwe"

A czy PO może namówić PSL do startu z wspólnej listy?

- Wszystko jest możliwe, aczkolwiek te sondaże, niepewne i chwiejne, wskazują po tym, że po spadku czerwcowym Trzecia Droga jak gdyby odbudowała trochę swoje poparcie i najprawdopodobniej są pewni tego, że wejdą do Sejmu i to będzie determinować liderów Trzeciej Drogi. Jeśli będą przekonani, że mają to poparcie powyżej 10 proc. dość pewne, to raczej nie mamy się spodziewać łączenia jakiejkolwiek listy. Ale jeśli przez najbliższe tygodnie to poparcie okazałoby się niższe niż 10 proc. to wtedy tak, wszystko jest możliwe. Ale to jest naprawdę bardzo późno, te listy są już tworzone, trzeba układać parytety. Potem wciskanie tych nazwisk na tydzień przed rejestracją list, to będzie za późno. To już na pewno ostatnie tygodnie, kiedy się to wszystko zakończy i będziemy już wiedzieli jak będą wyglądać listy. Ja sądzę, że zostaną te trzy listy demokratycznej opozycji - odparł.