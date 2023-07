Sondaż: Opozycja razem przeciw PiS

Wspólny start partii opozycyjnych również nie zapewniłby wymaganej większości. Koalicja Obywatelska wspólnie z Polską 2050, Lewicą i PSL uzyskałyby 47,5 proc. głosów.

Prawo i Sprawiedliwość 37,1 proc., a Konfederacja 15,2 proc.

Prof. Jarosław Flis powiedział w rozmowie z wp.pl, że przełożyłoby się to to na 230 mandatów dla opozycji, 174 dla PiS i 55 dla Konfederacji. Do samodzielnej większości potrzebnych jest 231 głosów.

PSL opuszcza Szymona Hołownię i dołącza do Donalda Tuska

W sondażu sprawdzono również, jak wyglądałby podział głosów w przypadku zmiany sojusznika przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Gdyby Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował się na wspólny start z Koalicją Obywatelską,

Taki wariant oznaczałby zwycięstwo PiS - 34,6 proc. KO-PSL zdobywa 29,6 proc. głosów, Konfederacja 14,9 proc., Lewica - 12 proc., a Polska 2050 - 7,5 proc.

W przeliczeniu na mandaty, PiS wprowadziłby do Sejmu 177 posłów, KO-PSL - 148, Konfederacja - 64, Lewica - 48, a Polska 2050 - 22.