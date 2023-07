Andrzej Duda nie wyklucza udziału polskiej armii w misji pokojowej na Ukrainie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 503 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. 11 lipca w Wilnie rozpoczyna się szczyt NATO, w czasie którego Ukraina spodziewa się jasnego komunikatu co do swojej przyszłości w Sojuszu.

Przed rozpoczynającym się dziś, 11 lipca, szczytem NATO w Wilnie polski prezydent udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi „Bild”. Najważniejszym tematem obrad przywódców państw Sojuszu będzie to, jak odpowiedzieć na oczekiwania Ukrainy dotyczące jej aspiracji do członkostwa. Duda podkreślił, że „w interesie Polski jest, by Ukraina weszła do NATO tak szybko, jak to możliwe”. Jak dodał, Ukraina „ma silną armię z dużym doświadczeniem”. Jednak na szczycie Sojuszu w Wilnie „taka decyzja nie zapadnie”. - Trzeba poczekać na koniec wojny – powiedział prezydent.

Przeciwny zaproszeniu Ukrainy do NATO już na wileńskim szczycie jest m.in. niemiecki rząd. Duda wyraził w rozmowie z „Bildem” zrozumienie dla niemieckiego strachu przed wojną z Rosją. - To nie jest tylko obawa Niemiec. To obawa, która jest obecna w wielu krajach – powiedział. - Trzeba to sobie uświadomić: Jeżeli Ukraina dziś, w trakcie wojny, zostałaby przyjęta do NATO to od razu zażądałaby zastosowania artykułu 5 – dodał prezydent. Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego zawiera zobowiązanie do zbiorowej obrony w razie ataku na jednego z członków Sojuszu.