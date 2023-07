Zaproponuje jednak podczas szczytu NATO gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. – Jest zbyt wcześnie, by podejmować decyzję w sprawie akcesji Ukrainy do NATO, ale musimy przedstawić Ukrainie racjonalną ścieżkę do tego – powiedział prezydent USA.

Doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan stwierdził, że gwarancje dla Ukrainy będą oparte na modelu izraelskim. – Koncepcja polega na tym, że Stany Zjednoczone razem z sojusznikami i partnerami wynegocjują długoterminowe zobowiązania bezpieczeństwa z Ukrainą, co oznaczałoby, że Stany Zjednoczone byłyby gotowe do udzielenia różnych form pomocy wojskowej, wywiadowczej, wymiany informacji, wsparcia cybernetycznego i innych form materialnego wsparcia, tak by Ukraina była w stanie się obronić i odstraszyć przyszłą agresję – powiedział Sullivan podczas briefingu prasowego na pokładzie prezydenckiego samolotu w drodze do Londynu.

– Jeśli dojdzie do porozumienia, zawieszenia broni, jeśli dojdzie do porozumienia pokojowego, myślę, że możemy to wypracować – potwierdza amerykański prezydent.