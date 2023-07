- Jeżeli jesteś przygotowany, by walczyć do ostatniego człowieka, to był jeden z obiektów, który znacząco podnosi stawkę - stwierdził Budanow w kontekście bazy Woroneż-45.

Najemnicy mieli znaleźć się przy wejściu do składu z bronią jądrową, ale nie sforsowali drzwi, które były zamknięte - przekonuje Budanow.



Reuters podkreśla, że nie jest w stanie zweryfikować słów szefa wywiadu wojskowego Ukrainy, a ten nie przedstawia dowodów na potwierdzenie swoich słów. Nie chce też ujawnić czy z Ukraińcami o całym incydencie rozmawiali przedstawiciele USA lub innych zachodnich sojuszników Ukrainy. Budanow nie zdradza też dlaczego najemnicy ostatecznie się wycofali z bazy Woroneż-45.



Źródło zbliżone do Kremla, na które powołuje się Reuters, częściowo potwierdza jednak słowa Budanowa i mówi, że kontyngent Grupy Wagnera "zdołał dotrzeć do strefy specjalnego zainteresowania, co miało wzburzyć Amerykanów, ponieważ w miejscu tym składowana jest broń atomowa".



Inne źródło, w okupowanej przez Rosję wschodniej części Ukrainy twierdzi, że sytuacja wokół bazy Woroneż-45 miała wywołać obawy na Kremlu i przyczyniła się do szybko wynegocjowanego porozumienia z Prigożynem kończącego bunt. Porozumienie to wynegocjował Aleksandr Łukaszenko.