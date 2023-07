Biuro ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka zakupiło urządzenie ostrzegające przed fotoradarami

– Aż mi się wierzyć nie chce, że minister Andrzej Adamczyk chce się chować za Yanosika – powiedział w rozmowie z dziennikiem Marek Konkolewski, ekspert ruchu drogowego i były szef Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Ekspert dodaje, że korzystanie z urządzenie nie jest w Polsce nielegalne. - Czy "pierwszy fotograf w Polsce" powinien mieć takie urządzenie? Moim zdaniem nie - mówi.

- Na co dzień minister pewnie korzysta ze służbowego auta. Gdybym to jednak ja zauważył, że mój pracownik korzysta z takiego urządzenia, to zwróciłbym uwagę, by tego nie robił. Dlatego dałbym panu ministrowi radę – by on sam i jego pracownicy korzystali ze ściąg – znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów Kodeksu drogowego, które przecież ten resort wprowadza – dodał Konkolewski.