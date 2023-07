Emmanuel Macron liczy na uspokojenie protestów

Czytaj więcej Społeczeństwo Francja: 40 tys. policjantów na ulicach. Znów zamieszki, płonęły samochody Trzecią noc z rzędu we Francji doszło do zamieszek po tym jak francuski policjant postrzelił śmiertelnie nastolatka mającego marokańskie i algierskie korzenie, w czasie kontroli drogowej - informuje Reuters.

Do tej logiki zaczęto nawet sięgać za granicą: na Twitterze Mateusz Morawiecki zamieścił filmik, w którym udowadniał, że to antyemigrancka polityka PiS gwarantuje spokój w polskich miastach, a jej zaniechanie jest przyczyną starć we francuskich miastach.

Z kolei lider radykalnej lewicowej Francji Niepokornej Jean-Luc Melenchon odmówił potępienia manifestujących, wezwał do rozwiązania policji i budowy nowej formacji sił porządkowych.

Prezydent Macron, który w piątek skrócił swój udział w szczycie UE i odwołał mającą się rozpocząć w poniedziałek wizytę państwową w Niemczech, inaczej niż przed 18 laty Sarkozy, stara się uniknąć metod stosowanych przez skrajną prawicę. Od razu uznał, że „zabicie nastolatka jest niemożliwe do usprawiedliwienia”. Jednak po dwóch dniach tę samą formułę powtórzył wobec protestujących. Bo też bardzo szybko zajścia przekształciły się w ordynarny wandalizm.

Czytaj więcej Przestępczość Zamieszki we Francji: Uczestnicy wjechali samochodem w dom burmistrza. Ranna rodzina W sobotę wieczorem uczestnicy protestów we Francji wjechali płonącym samochodem w dom burmistrza miejscowości L'Haÿ-les-Roses na przedmieściach Paryża. Z domu uciekła jego żona z dwójką małych dzieci.

Protestujący zaczęli wdzierać się do sklepów, nawet tych przy położonych przy prestiżowych ulicach jak Rue de Rivoli w Paryżu. Ofiarą podpaleń padły tysiące samochodów, protestujący zniszczyli mnogość budynków publicznych. Okazało się, że średnia wieku aresztowanych wynosi ledwie 17 lat. To wszystko spowodowało, że starsi mieszkańcy przedmieść, którym często trudno znaleźć pracę, zaczęli odcinać się od ruchu protestu, który mógł wepchnąć ich w jeszcze większe ubóstwo.