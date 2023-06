Jest nagranie obciążające Donalda Trumpa ws. tajnych dokumentów

- Na przykład, kiedy Milley mówi: "Och, zamierzasz dokonać zamachu stanu". Nie, próbowali to zrobić, zanim jeszcze zostałeś zaprzysiężony - mówi nagrany na taśmie współpracownik Trumpa.



Trump mówi następnie - co zarejestrowano na nagraniu: "On mówił, że ja chciałem zaatakować Iran. Czy to nie jest niezwykłe? Mam dużą górę papierów, ten temat się tam pojawia".

37 Tyle zarzutów karnych usłyszał Trump w związku z niewłaściwym przechowywaniem tajnych dokumentów

- Spójrzcie. To był on. Przedstawili mi to (...) - mówi Trump. Gdy padają te słowa na nagraniu słychać szelest papieru.



- Właśnie myślałem, ponieważ o tym mówiliśmy. I wiecie, on powiedział: "on chciał zaatakować Iran", i co... - tłumaczy na nagraniu Trump po czym dodaje: "To są te dokumenty".

Donald Trump mówi, że wie, iż dokument jest tajny

Trump mówi też, że dokument, który pokazuje współpracownikom jest niejawny, ale "jako prezydent mógł go odtajnić".