Dariusz Wieczorek: Uzgodniliśmy kandydatów w 75 proc. okręgów wyborczych do Senatu

Wieczorek przedstawił stan prac nad paktem senackim opozycji.

- Uzgodnionych jest już 75 okręgów wyborczych. Na temat pozostałych okręgów trwają negocjacje między liderami. Atmosfera jest bardzo dobra, więc jestem przekonany, że w tej sprawie się dogadamy. Mam wrażenie, że pakt senacki będzie pozytywnym impulsem dla opozycji do dalszej współpracy. Liczę na to, że liderzy szybko podejmą decyzję w tej sprawie. Następnie poddamy pakt senacki akceptacji przez wszystkie organy poszczególnych partii. Mam nadzieję, że do końca czerwca dogadamy się co do szczegółów i w lipcu będziemy mogli go ogłosić - stwierdził parlamentarzysta.

Decyzje o ostatecznym kształcie list do Sejmu zapadną w momencie ogłoszenia terminu wyborów przez prezydenta Andrzeja Dudę, czyli około połowy sierpnia Dariusz Wieczorek, poseł i sekretarz klubu Lewicy w Sejmie

Poseł został zapytany o to w jakich okręgach wyborczych nie ma jeszcze uzgodnionych kandydatów.

- Mamy okręgi, gdzie zgłoszonych jest kilku bardzo poważnych kandydatów. Będzie to wymagało decyzji politycznych od liderów. Taka sytuacja jest np. w województwie mazowieckim i samej Warszawie. Chcielibyśmy, żeby w lipcu stanęło - na wspólnej konwencji - stu kandydatów opozycji do Senatu wraz z czterema liderami największych partii opozycyjnych. To byłoby piękne otwarcie kampanii wyborczej dla opozycji - uważa polityk.