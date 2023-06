Michał Kobosko, wiceszef Polski 2050, powiedział również, że według niego PiS i PO łączy to, że w założeniu tych partii "tylko ich linia jest jedyną możliwą". - Wyborcy mają doświadczenia, pamiętają PO do 2015. Wiele rzeczy było rozczarowujących, co się wtedy działo. Wyborcy, z którymi rozmawiamy, mówią, że nie chcą powrotu do "ciepłej wody w kranie" - podkreślił.