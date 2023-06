Jarosław Kaczyński: Jesteśmy partią zgody. Będziemy do niej po zwycięskich wyborach dążyć

- Ja tutaj nie przyszedłem jako szeryf, tylko przyszedłem jako ktoś, kto ma znaczne doświadczenie polityczne jak na polskie warunki, to 30-kilka lat w legalnej polityce (...) Jednocześnie ktoś, kto już był premierem, wicepremierem i w związku z tym może się przydać – kontynuował wicepremier. - Mogę, mam nadzieję przynajmniej, tę swoją cegiełkę do zwycięstwa, bo my walczymy o zwycięstwo, o samodzielną większość, dołożyć - dodał.

Prezes PiS: Opozycja stworzyła urojoną rzeczywistość

Dużą część programu, nagranego w KPRM (dotychczasowi wicepremierzy PiS przychodzili do studia programu „Gość Wiadomości”) Kaczyński poświęcił krytyce opozycji. - Były premier, już nie pamiętam który (...), mówił, że trzeba kłamać i pan (były członek Rady Polityki Pieniężnej, Bogusław) Grabowski mówił, że trzeba kłamać. To wszystko razem sprowadza się do tej samej socjotechniki, która jest oparta na kłamstwie i to takim kłamstwie można powiedzieć totalnym. Rzeczywiście oni jakoś lubią to słowo „totalny” i są totalni, bo jeżeli chodzi o mówienie nieprawdy, to wychodzi im to rzeczywiście bardzo dobrze – stwierdził.

– Oni stworzyli taką całą urojoną rzeczywistość, oczywiście nie sami, tutaj pewna telewizja im bardzo w tym pomaga. Rzeczywistość, gdzie w Polsce jest katastrofa gospodarcza, jest bezrobocie, chociaż przecież mamy, jeżeli chodzi o bezrobocie, najlepszy wynik już nie tylko w skali UE – jesteśmy na pierwszym miejscu – ale także w skali OECD, można powiedzieć w skali globalnej - przekonywał prezes PiS, cytowany przez serwis 300polityka.pl.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego „mamy w Polsce dwa rodzaje kandydatów do rządzenia”. - Otóż są ci, którzy potrafią i chcą służyć rzeczywiście społeczeństwu i ci, którzy nie potrafią albo nie chcą, a obiektywnie – nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie - służą tym, którzy Polsce źle życzą - mówił. Zapewniał też, że Prawo i Sprawiedliwość jest „partią zgody”. - Wiemy, że zgoda buduje, a niezgoda niszczy i rujnuje i będziemy do tej zgody – mimo że to jest pod tym względem niesłychanie trudna sytuacja – jednak mimo wszystko po, jestem przekonany, zwycięskich wyborach dążyć - powiedział.



- My będziemy dążyli do tego, żeby Polacy – jak najwięcej Polaków, bo nigdy się nie uda stworzyć takiej sytuacji, żeby to byli wszyscy – zrozumieli, że tak nie można, że w polityce trzeba się posługiwać językiem umiarkowanym, że potrzebna jest kultura i nie można rzucać oskarżeń nie tylko nie prawdziwych, ale kompletnie absurdalnych - dodał Jarosław Kaczyński.