Np. przed rokiem wystawiła negatywną ocenę Instytutowi De Republica, którym kieruje obecnie Andrzej Przyłębski, mąż prezes TK Julii Przyłębskiej. Kontrolerzy zakwestionowali m.in. zakup gadżetów z logo instytutu, usług makijażu i sprzętu fotograficznego za 876 tys. złotych. W poprzednich latach z krytyką NIK spotkał się m.in. Instytut Zachodni w Poznaniu oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Tę ostatnią placówkę skrytykowała nawet Kancelaria Premiera. Przed rokiem ujawniliśmy wyniki kontroli KPRM, z której wynika, że instytut robił ekskluzywne zakupy i bezprawnie wypłacał ekstrapensje.

NIK co roku ma zastrzeżenia do nowo utworzonych rządowych instytucji

W najnowszym raporcie NIK zwraca się do KPRM o „wzmożone działania nadzorcze” odnośnie do instytutów, a takich jednostek szybko przybywa. W lutym opisaliśmy odpowiedzi na interpelacje posłanki KO Izabeli Leszczyny, z których wynika, że od objęcia władzy przez PiS powołano już aż 45 instytutów, agencji i funduszów. Ich łączny budżet to 37 mld złotych.

Czy większość jest do czegoś potrzebna? Izabela Leszczyna twierdzi, że nie. – Za żadnym instytutem powołanym przez PiS nie stoi prawdziwa idea. Powstały tylko po to, by napełnić kieszenie PiS-owskich działaczy pieniędzmi podatników – krytykuje.