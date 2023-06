Nielegalni migranci, sznycel po cygańsku i CDU. Mistrzyni łyżew, Claudia Pechstein, ściga się z AfD

Zaczęło się w sobotę od wystąpienia Claudii Pechstein na berlińskim konwencie centroprawicowej CDU, głównej partii opozycyjnej w Niemczech, teraz zdecydowanie prowadzącej w sondażach.

Reklama

Była łyżwiarka nie ograniczyła się jednak do spraw sportowych. Poruszyła budzące wielkie emocje tematy, z imigracją włącznie. I zrobiła to w sposób, który gwarantuje krytykę ze strony różnych odłamów lewicy i większości mediów. Na dodatek Pechstein przemawiała ubrana w mundur policyjny, co wywołało zarzuty, że złamała zasadę neutralności urzędów.

Do dzisiaj sobotnie wystąpienie Claudii króluje w niemieckich mediach. Także dlatego, że jej słowa za „znakomite” uznał szef CDU Friedrich Merz.

Czytaj więcej Polityka Niemcy. Zieloni tracą cnotę Zjawisko nepotyzmu w ministerstwie gospodarki i klimatu może wpłynąć na losy jednego z ważnych programów transformacji energetycznej.

Wystąpienie Claudii Pechstein na konwencie CDU: Czego nie może umundurowana policjantka

51-letnia dziś Claudia Pechstein jeszcze tuż przed ukończeniem 50. roku życia startowała w zawodach łyżwiarskich. Ale to był dodatek do pracy w policji, do której została przyjęta pod koniec lat 90. Służy w stołecznym oddziale policji federalnej, ma stopień Polizeihauptmeisterin, odpowiadający polskiemu aspirantowi sztabowemu.