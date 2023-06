Szef dyplomacji Tajwanu: Xi obserwuje wojnę w Ukrainie. Od tego zależy inwazja na Tajwan

Do Chin wybrał się sekretarz stanu Tony Blinken, Chińczycy mianowali nowego ambasadora w Waszyngtonie. To sygnały, że mając do wyboru Amerykę i Rosję, Xi postawił na tą pierwszą?

Tu nie ma czarno-białego wyboru. Ameryka musi dbać o to, aby Chiny w jeszcze większym stopniu nie wspierały Rosji, w szczególności poprzez dostawy broni. Dlatego Waszyngton zachowuje z Pekinem kanały kontaktu. Jednak Xi wie, że jeśli Putin poniesie klęskę w Ukrainie, to jego autorytarny reżim może się załamać. To byłby też bardzo poważny cios w chińską dyktaturę. Dlatego Chiny starają się w w miarę dyskretny sposób wspierać Rosję. Kupują od niej surowce, gdy okazuje się, że Rosjanie nie mają już siły utrzymywać wpływów w Azji Środkowej, pojawiają się na ich miejscu. Jednak jeśli inwazja na Tajwan skończyłaby się klęskę Chin, Rosja straciłaby jedynego kluczowego sojusznika.

Możliwy byłby w takim przypadku upadek chińskiego reżimu?

W każdym razie autorytet Xi, który czerpie ze stałego wzrostu chińskiej gospodarki, doznałby ogromnego ciosu.

Jest pan pewien, że w razie inwazji Ameryka przyjdzie Tajwanowi z odsieczą? Prezydent Biden co prawda o tym zapewniał, ale potem Departament Stanu deklarował, że takiej pewności nie ma.

Pewności nie ma, ale to do prezydenta USA będzie należała decyzja w tej sprawie, nie do Departamentu Stanu czy Rady Bezpieczeństwa Narodowego. My w każdym razie musimy z tego powodu szykować się na scenariusz, w którym bronimy się sami.