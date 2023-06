Mnożą się żądania kontroli na granicy Niemiec z Polską

Czytaj więcej Służby Czy granica między Polską a Niemcami zostanie zamknięta? Będzie więcej mieszanych patroli i zatrzymań imigrantów w pociągach, ale nie ma decyzji o przywróceniu kontroli na granicy Polski z Niemcami.

Brak informacji o skuteczności takiego rozwiązania. Niemieckie MSW zapewnia jednak, że umożliwia niemal natychmiastowe odesłanie do Polski zatrzymanych w takim reżimie osób, co jest praktycznie niemożliwe w wypadku nielegalnych imigrantów składających wnioski azylowe już na terenie Niemiec. Opozycji to nie przekonuje i szefowie MSW landów rządzonych przez CDU/CSU przygotowują ostateczny apel do rządu w Berlinie z żądaniem wprowadzenia kontroli na granicy z Polską.

– Niewykluczone, że tak się stanie. Niemiecki rząd nie dysponuje jeszcze wiarygodnymi informacjami o tym, jak nielegalni uchodźcy przedostają się do Polski oraz w jaki sposób są tam traktowani. Innymi słowy: czy nie przemieszczają się zbyt łatwo w kierunku zachodniej granicy – mówi „Rzeczpospolitej” anonimowy rozmówca z kół zbliżonych do niemieckiego MSZ.

Jak wynika z danych MSW, od stycznia do kwietnia 2023 r. o azyl w Niemczech wystąpiło 110,5 tys. osób. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego oznacza to wzrost o 78,4 proc. Przy tym zdolności absorpcyjne kraju są już praktycznie na wyczerpaniu. Zwłaszcza że w ostatnim roku do Niemiec przybyło 1,1 mln uchodźców z Ukrainy. 52 proc. mieszkańców RFN jest zdania, że Niemcy powinny przyjmować mniej uchodźców. Trzy lata temu taką opinię prezentowało 40 proc. pytanych o zdanie przez sondażownię Infratest Dimap.