Migracyjna schizofrenia rządu. PiS szeroko otworzył drzwi dla przybyszy z innych państw

To powrót do decyzji z 2015 roku, gdy UE nie umiała sobie poradzić z falą uchodźców uruchomioną przez wojnę w Syrii.

Unia naciska

W 2015 r. PiS wygrało wybory na podgrzewaniu strachu przed masami głównie islamskich uchodźców, którzy szlakiem bałkańskim docierali do Europy, głównie do Niemiec. Uzgodniono wtedy obowiązkowe kwoty uchodźców, ale to była decyzja tymczasowa, dotycząca części przybyłych.

Teraz mowa o stałym instrumencie polityki azylowej. Ci, którzy relokacji nie chcą, mają płacić po 20 tys. euro państwom, które ich w zamian przyjmą. Polska zapowiada, że będzie blokować proces legislacyjny na kolejnym etapie, czyli w Parlamencie Europejskim. A jeśli decyzja i tam zostałaby przyjęta, to nie zamierza ani przyjmować uchodźców w ramach relokacji, ani za nich płacić. To oznacza łamanie prawa UE i Bruksela będzie mogła zaskarżyć to do unijnego sądu. A ten może nałożyć kary finansowe.