Berlusconi udowodnił, że w świecie włoskiej polityki można odnieść sukces i mieć powodzenie, nie będąc zawodowym politykiem Jas Gawronski, włoski polityk i dziennikarz polskiego pochodzenia

Był bardziej biznesmenem, który został politykiem, czy na odwrót – politykiem, który stał się biznesmenem?

Zdecydowanie biznesmenem, który stał się politykiem. Wielokrotnie pojawiały się głosy, że wszedł do polityki tylko po to, żeby chronić swoich interesów. To dobrze zrobiło polityce włoskiej – Berlusconi udowodnił, że w tym świecie można odnieść sukces i mieć powodzenie, nie będąc zawodowym politykiem, lecz prowadzić normalne życie i dopiero wejść do tego świata. On zmienił sposób robienia polityki w kraju. Wcześniej włoscy politycy byli zawodowcami – zajmowali się wyłącznie polityką. On robił w swoim życiu rozmaite rzeczy – był budowlańcem, potem jako pierwszy zrobił telewizję prywatną.

Silvio Berlusconi miał cechy, które Włosi niezwykle cenią. Połowa go nie znosiła lub wręcz nienawidziła, ale mimo wszystko mu zazdrościli. Był typem człowieka, który Włosi bardzo lubią.

Włoska polityka po Berlusconim jest inna niż przed nim?

To może za dużo powiedziane. Natomiast z pewnością dużo ludzi, którzy myśleli, że żeby stać się ważnym politykiem i mieć powodzenie, trzeba od początku swojej drogi robić karierę, dostrzegło, że da się w to wejść będąc na przykład biznesmenem, który zupełnie nie zajmuje się polityką. To mogło dać dużo nadziei – młodym ludziom, ale nie tylko. Zobaczyli, że polityk to nie jest fach, w którym trzeba mieć duże doświadczenie – okazało się, że można wejść do tego świata i odnosić sukcesy, tylko dlatego, że ma się życie pewnej jakości.