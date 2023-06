- Szybko to skonfrontujmy, ten czas miniony, z tym, co jest dzisiaj. Ponad 2,32 mln ludzi na bezrobociu, ponad 2 mln wyjechało z Polski, ponad 2 mln pracowało za 3 zł za godzinę. Pamiętacie podniesienie wieku emerytalnego? Czy dla emerytów były „trzynastki”, „czternastki”? - pytał premier.



- Zastanówcie się nad tym, także wyborcy Platformy i innych partii. Nie chcemy wrócić do tej rzeczywistości. Chcemy, by ta rewolucja godności zwykłej rodziny trwała. To jest potężna zmiana. Mamy minimalną stawkę godzinową, która za trzy tygodnie będzie wynosić 23 zł, minimalne wynagrodzenie ponad 3600 zł. A ile ono wynosiło za PO, 1700 zł? Wzrost wynagrodzeń minimalnych o ponad 100 proc., a obniżka podatków i podwyższenie kwoty wolnej z 3 tys. na 30 tys. też zwiększa wynagrodzenie netto - perorował Morawiecki. O inflacji w czasach rządów PO-PSL i obecnej nie wspomniał.

- Nasi przeciwnicy kłamią, ponieważ wiedzą, że wystarczy wrócić do władzy z poparciem m.in. Niemiec. A w czyim interesie działają Niemcy? Czy w naszym? My sami musimy pilnować swojego interesu. Niemcy działają w swoim interesie i my też pilnujmy swego polskiego interesu - mówił dalej polityk PiS, cytowany przez serwis 300polityka.pl. - Za (Donalda) Tuska Polacy jeździli do Niemiec na szparagi. Ja bym chciał, żeby za Jarosława Kaczyńskiego Niemcy przyjeżdżali na jabłka i truskawki. Oni wiedzą, że za dziesięć lat mamy szansę żyć z taką siłą nabywczą pieniądza, jak oni - powiedział do sympatyków PiS Mateusz Morawiecki.