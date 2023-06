Trybunał bezradności

W apelacji Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wyrok i umorzył sprawę. Jednak oskarżyciele posiłkowi (m.in. rodzina Andrzeja Leppera) wnieśli kasację do Sądu Najwyższego. Miał ją rozpatrzyć skład trzech sędziów. Zamiast tego zadał pytanie siedmioosobowemu składowi sędziów SN, a w lipcu 2017 r. ten uznał, że prezydenckie prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec osób prawomocnie skazanych. To jednak nie tylko nie zamknęło sprawy o ułaskawienie, ale dodatkowo ją skomplikowało. By wstrzymać rozpatrzenie kasacji, z pomocą przyszedł ówczesny marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W czerwcu 2017 r. złożył wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego do Trybunału, który ma orzec, „czy prawo łaski jest to osobiste uprawnienie Prezydenta RP, które nie podlega kontroli Sądu Najwyższego”. Ale przez sześć lat TK kierowany przez Julię Przyłębską sprawy nie podjął.

Koniec cierpliwości

Sąd Najwyższy od 2019 r. ponagla Trybunał, by wydał orzeczenie. Pod koniec lutego tego roku trzech sędziów SN, którzy w sierpniu 2017 r. musieli zawiesić kasację, zdecydowało o podjęciu postępowania z urzędu.

„Sędziowie powołali się na prawo stron do sądu. Wskazywali, że SN nie może zakończyć sprawy kasacyjnej od 6 lat” – pisała „Gazeta Wyborcza”.

Rozprawa kasacyjna w tej sprawie została wyznaczona na 6 czerwca, a więc na najbliższy wtorek.

Nagłe przebudzenie

Niespodziewanie postawiony pod ścianą Trybunał Konstytucyjny wyznaczył sprawę na środę 31 maja, potem wokandę przełożono na 2 czerwca. Na cztery dni przed posiedzeniem sądu TK wraca do sprawy z wniosku byłego marszałka o rzekomy spór kompetencyjny. Z formalnego punktu widzenia sprawa już dawno powinna zostać nie orzeczona, ale umorzona.

Dlaczego? Trybunał stosuje zasadę dyskontynuacji. Chodzi w niej o to, że kiedy kończy się kadencja Sejmu, wszystkie wnioski pochodzące od Marszałka albo posłów tracą ważność. W odniesieniu do marszałka Sejmu Trybunał orzekł tak pierwszy raz w postanowieniu z 17 grudnia 2007 r. (sygn. akt Pp 1/07), stwierdzając: „Utrata legitymacji czynnej przez wnioskodawcę – marszałka Sejmu V kadencji – nie pozwala na merytoryczne rozpoznanie sprawy i dlatego zachodzi konieczność umorzenia postępowania”.