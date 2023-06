PO chce przypomnieć o obietnicach PiS

Jaką frekwencję przewidują politycy PO? Z nieoficjalnych rozmów wynika, że dzięki wydarzeniom wokół #LexTusk sztabowcy PO liczą na frekwencję dużo większą niż planowane 50–100 tysięcy ludzi. Padają nawet określenia, że to może być największe polityczne wydarzenie tego typu po 1989 roku.

Platforma po cichu liczy, że lex Tusk i marsz mogą zmienić polityczną dynamikę w prekampanii wyborczej.

A co dalej? Nie tylko kolejne akcje sztabu i kontynuacja kontroli poselskich, które rozpoczęły się dziś, ale też powrót do spotkań w kolejnych regionach. PO do wakacji ma dokończyć objazd kraju i tym samym wejść w kolejny etap kampanii wyborczej. Połączony z domykaniem list wyborczych. Obecnie scenariusz domyślny dla każdej partii politycznej to start osobno (blok Lewicy, Trzecia Droga PSL-Polski 2050 oraz Koalicja Obywatelska). Ale być może w trakcie marszu w najbliższą niedzielę nastąpi powrót do zarzuconej nieco już retoryki budowy jednej listy wyborczej. Będą na nim obecni przedstawiciele wszystkich partii politycznych.

I Donald Tusk może wykorzystać ten moment w niedzielę do powrotu do jednoznacznego przesłania o jedności opozycji.