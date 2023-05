Debata w PE. "Poważne wątpliwości co do zgodności lex Tusk z przepisami UE"

Debata odbywa się w sprawie zagrożenia demokracji w Polsce w związku z przyjęciem ustawy o komisji.

W imieniu KE podczas debaty wystąpił unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders, który w środę mówił, że "w Polsce nie ma specjalnie światełka w tunelu w zakresie niezależności wymiaru sprawiedliwości".

Rozpoczynając debatę Reynerds mówił o poważnych wątpliwościach co do zgodności lex Tusk z przepisami Unii Europejskiej. Przypomniał także polskie problemy z zachowaniem praworządności, za co Warszawa została obciążona wielomilionowymi karami.



Do debaty w Parlamencie Europejskim doprowadziło porozumienie czterech grup - Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę i Zielonych.

Jak mówiła wiceprzewodnicząca KE Věra Jourová, polska ustawa nie podlega pod art. 7. Traktatu o Unii Europejskiej, ale istnieją obawy, że może być ona wykorzystana do wpływania na możliwość wybierania osób na urzędy publiczne bez sprawiedliwego procesu.